Germania, auto contro la folla vicino ad Hannover: quattro feriti

A Neustadt am Ruebenberge, nei pressi di Hannover, in Germania, un'automobile si è diretta, apparentemente in modo deliberato, contro un gruppo di persone nella tarda serata di lunedì. Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia, quattro persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. Stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, gli agenti avrebbero aperto il fuoco contro il veicolo coinvolto nell'episodio. Il conducente o gli eventuali complici sarebbero tuttavia riusciti a fuggire a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche, avviate immediatamente dalle forze dell'ordine, non hanno finora dato esito positivo. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare il movente. Secondo il portavoce della polizia, non si esclude che l'autore, o gli autori, dell'azione e le persone investite si conoscessero.