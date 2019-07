Germania, evacuata la sede di Die Linke a Berlino: ma l'allarme bomba era una bufala

Il quartier generale a Berlino della Die Linke, il partito di estrema sinistra tedesco, era stato evacuato per un allarme bomba scattato in seguito a una mail minatoria che si è poi rivelata essere una bufala. La polizia, infatti, ha disposto la riapertura dell'edificio, in cui sono potuti rientarre dipendenti e attivisti, dopo aver accertato che la minaccia non era autentica. Aperto un procedimento penale contro ignoti per procurato allarme.