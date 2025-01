Germania, due morti per un'esplosione in uno stabilimento Bosch a Reutlingen

In Germania, due uomini sono morti in seguito a un'esplosione presso la sede dell'azienda Bosch a Reutlingen. Secondo il rapporto della polizia, le vittime sono un uomo di 52 anni, deceduto sul colpo, e un collega di 44 anni, morto in ospedale per le gravi ferite riportate. Entrambi erano dipendenti di un'azienda esterna. In base ai primi accertamenti, si è verificata una fuga di gas che ha fatto scattare l'allarme. I dipendenti sono andati a indagare la causa e sono stati travolti dall'esplosione. Un terzo lavoratore ha subito un trauma.