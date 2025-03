Media tedeschi, auto sulla folla a Manheim: almeno un morto

Almeno una persona è stata uccisa a seguito dell'impatto di un'auto sulla folla a Mannheim, in Germania. Lo ha riferito il quotidiano Mannheimer Morgen, che cita testimoni oculari. Le forze dell'ordine locali hanno segnalato che è in corso un'operazione e chiesto ai residenti di evitare di recarsi nel centro della città. Alcuni video sono circolati sui social. In uno si vede come i soccorritori corrono verso una vittima a terra e altri civili con i loro cappotti proteggono la vittima dalla vista esterna. In un'altra clip un gruppo di agenti di polizia è stato visto inseguire una persona vicino a uno specchio d'acqua. Sulla scena erano visibili detriti e almeno una persona giaceva coperta da un telone, secondo quanto riportato dalle notizie locali.