Germania, siriano arrestato per l'attacco sospettato di essere membro dell'Isis

La procura federale tedesca ha confermato l'arresto del siriano accusato dell'attacco a Solingen. L'uomo è "fortemente sospettato di far parte dell'Isis", come si legge in una nota dell'organo giudiziario. "Issa Al H. condivide l'ideologia dell'associazione terroristica straniera Stato Islamico e si è unito all'organizzazione in un momento per ora non meglio specificabile precedente al 23 agosto - viene scritto. A causa delle sue convinzioni radicali islamiste era arrivato alla decisione di uccidere un numero possibilmente grande di persone dal suo punto di vista infedeli alla festa di Solingen il 23 agosto".