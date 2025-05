Berlino, arrestati 4 leader di gruppo estremista di destra

Il governo tedesco ha annunciato di avere arrestato quattro leader di un'organizzazione di estrema destra, che si autodefinisce "Regno di Germania" e che cercava di minare l'ordine democratico del Paese. Centinaia di agenti delle forze di sicurezza in diverse regioni hanno perquisito le proprietà dell'associazione e le abitazioni dei suoi membri più importanti. Tra gli arrestati c'è anche Peter Fitzek, che proclamò il cosiddetto "Regno di Germania" nella città orientale di Wittenberg nel 2012. Il gruppo conta circa 6mila seguaci, secondo quanto ha riferito il ministero dell'Interno. Il movimento dei "cittadini del Reich" non riconosce la Germania come Stato.