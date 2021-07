Germania, Armin Laschet si scusa per le "risate" post alluvione

Afp

Il presidente della Vesftalia (e candidato a succedere alla Merkel nella Cdu), Armin Laschet, si è scusato per le risatine immortalate durante il discorso del capo dello Stato, Frank-Walter Steinmeier, per le vittime dell'alluvione. "Sono stato tutto il giorno per strada - ha detto -, ho avuto incontri emotivi. E quindi mi arrabbio ancora di più di quei pochi secondi". "E' stato inopportuno", ha aggiunto dopo le reazioni indignate ricevute.