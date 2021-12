Germania, Angela Merkel annuncia il lockdown per i non vaccinati

Afp

La Germania opta per un lockdown di fatto per i non vaccinati, con l'estensione della regola 2G (accesso a locali pubblici solo se guariti o in possesso del Green pass, ndr) al commercio al dettaglio su base federale e la riduzione dei contatti. La misura è stata annunciata dalla cancelliera Angela Merkel al termine della conferenza Stato-regioni. Il governo tedesco avvierà inoltre il dibattito parlamentare per l'obbligo di vaccino anti-Covid.