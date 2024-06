Allarme alluvioni in Germania, emergenza nei Comuni della Baviera

È allarme acqua alta nel sud della Germania, dove da sabato la pioggia ininterrotta ha provocato gravi incidenti e fortissimi danni, con la rottura di più dighe. Almeno una persona è morta a Pfaffenhofen an der Ilm, nell'alta Baviera, mentre era in servizio per i soccorsi. La tensione nel Land di Monaco è altissima, e diversi Comuni hanno già decretato lo stato di emergenza a causa di calamità naturale. Nel Baden-Wuerttenberg un treno ha subito il deragliamento di due vagoni, ma nessuno dei 185 passeggeri a bordo sarebbe rimasto ferito.