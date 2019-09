Germania: al voto in due regioni dell'est, l'Afd avanza

Si sono aperti i seggi per le elezioni regionali in Sassonia e in Brandeburgo, due Laender dell'est della Germania dove i sondaggi prevedono un'avanzata degli estremisti di destra dell'Afd. In Brandeburgo, il Land che circonda Berlino e in cui sono chiamati al voto circa 2,1 milioni di elettori, è previsto un testa a testa fra i socialdemocratici della Spd (22%, in calo di dieci punti) e l'Alternativa per la Germania (Afd, accreditata di un 21%).