Germania, aggredito e ferito il sindaco di Hockenheim: è grave

Dieter Gummer, sindaco socialdemocratico di Hockenheim, nel sud-est della Germania, è stato gravemente ferito nella sua abitazione da un aggressore che ha suonato il campanello in piena notte. Il politico 67enne è stato colpito con un pugno appena ha aperto la porta ed è caduto sbattendo la testa. Ora è ricoverato in ospedale. Primo cittadino dal 2004, Gummer era in procinto di lasciare l'incarico a fine agosto.