Germania, aggredisce passanti con coltello: due feriti a Erfurt

ansa

Due persone sono state aggredite e ferite con un coltello a Erfurt, nel Land della Turingia in Germania. L'aggressore è scappato. Non è ancora chiara la causa di quanto accaduto. Venerdì in un altro attacco, a Wurzburg, un uomo aveva assalito i passanti nel centro storico della città bavarese provocando tre morti e undici feriti.