Cdu-Csu e la Spd avrebbero raggiunto un accordo con i Verdi sulla modifica della costituzione per sbloccare gli investimenti nella difesa e nelle infrastrutture. Lo riportano diversi organi di stampa. Secondo il quotidiano Bild i Verdi avrebbero ottenuto un aumento dei fondi destinati alla tutela del clima e per i Laender. I gruppi parlamentari dei partiti sono riuniti da stamattina. Il voto sulla modifica della costituzione è previsto per martedì.