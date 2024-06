Germania, 5 feriti nell'esplosione di un ordigno incendiario a Solingen

In Germania cinque persone sono rimaste ferite nell'esplosione di un ordigno incendiario in un negozio a Solingen, nel Nord-Reno Vestfalia. Un sospettato è rimasto gravemente ferito nella detonazione, ha riferito la polizia, come riporta la Frankfurter Allgemeine Zeitung. "C'è stata un'esplosione - ha detto un portavoce della Procura di Wuppertal -. Che cosa esattamente sia esploso non è ancora chiaro. L'indagine è in corso". L'uomo gravemente ferito è stato trasportato in elicottero in una clinica specializzata. Tra le altre quattro persone coinvolte anche un bambino di sette anni.