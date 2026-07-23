Germania, muore durante un arresto: indagati sei poliziotti e due paramedici

La procura tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di sei agenti di polizia e due paramedici dopo la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento a Duisburg, nella Germania occidentale. Secondo quanto riferito dalla polizia, gli agenti erano intervenuti domenica 19 luglio in un appartamento dopo la segnalazione di un uomo che stava urlando e creando disturbo. Il 37enne si era poi chiuso a chiave nel bagno. Gli agenti sono riusciti a entrare nel locale e hanno immobilizzato l'uomo, ammanettandolo alle mani e alle caviglie. Contestualmente è stato richiesto l'intervento di un medico d'urgenza e di un'ambulanza. Durante le operazioni il 37enne ha perso conoscenza. Dopo i primi tentativi di rianimazione, che avevano inizialmente avuto esito positivo, è stato trasportato in ospedale, dove è morto poco dopo.