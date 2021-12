Germania, 3 morti in casa: anche due ragazzini di 11 e 13 anni

-afp

In un appartamento nei pressi di Amburgo, in Germania, sono stati trovati tre cadaveri: si tratta di un uomo e due bambini di 11 e 13 anni, tutti colpiti da un'arma da fuoco. Sul posto, nella località di Glinde, è stata trovata anche una donna gravemente ferita. Gli inquirenti indagano per omicidio. Secondo la ricostruzione fornita dalla Bild, ad aprire il fuoco sarebbe stato il padre.