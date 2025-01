Germania, Der Spiegel: "1.700 euro ai migranti siriani che tornano in patria"

La settimana scorsa, riporta Der Spiegel, "la Siria è stata inclusa nel programma di rimpatrio e reintegrazione 'Reag/Garp'". Di conseguenza "i siriani indigenti che, ad esempio, sono ancora in fase di richiesta di asilo o sono obbligati a lasciare il Paese, possono chiedere al Bamf di coprire i biglietti aerei o altre spese di viaggio finanziate dai governi federale e statale. Inoltre, i partecipanti possono ricevere fino a 1.700 euro come supporto una tantum. L'aiuto è limitato a un massimo di 4.000 euro per famiglia".