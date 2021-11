Georgia, Saakashvili interrompe lo sciopero della fame: ricoverato

dal-web

L'ex presidente georgiano Mikheil Saakashvili ha messo fine oggi ai suoi 50 giorni di sciopero della fame in stato di detenzione, dopo essere stato ricoverato in un ospedale militare. Lo ha reso noto il suo medico. "Ha ufficialmente interrotto il suo sciopero della fame, subito dopo essere stato trasferito all'ospedale militare di Gori", a circa 90 chilometri a ovest della capitale Tbilisi, "in condizioni critiche", ha detto il dottor Nikoloz Kipshidze.