Georgia, Kvaratskhelia: "Il mio popolo merita l'Europa"

Kvicha Kvaratskhelia scende in campo, ma questa non lo fa con gli scarpini bensì con i suoi connazionali. Come? Attraverso una storia - pubblicata sul suo profilo Instagram - con cui rivendica la volontà del popolo georgiano di rimanere all'interno dell'Unione europea. "La Georgia - ha scritto - merita l'Europa oggi più che mai!". Un pensiero pubblicato in seguito alle polemiche e scontri di Tsibilisi, scoppiati nelle scorse ore.