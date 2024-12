Caos in Georgia, idranti e lacrimogeni contro manifestanti pro-Ue

Le forze speciali della Georgia hanno disperso i manifestanti pro-Ue riuniti davanti al palazzo del Parlamento a Tbilisi. Come riferito dal viceministro dell'Interno Alexander Darakhvelidze, le forze dell'ordine hanno compiuto 293 arresti e indagini penali sono state aperte contro cinque persone per aver assalito la polizia e per aver provocato danni materiali. Allo scopo di disperdere i partecipanti alle proteste, le forze speciali hanno usato anche cannoni ad acqua e lacrimogeni.