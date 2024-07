In Georgia eletto il sindaco donna più giovane degli Stati Uniti

In un paesino di neanche 500 abitanti, in Georgia (Usa), è stato eletto il più giovane sindaco donna della storia degli Stati Uniti. Brooke Huckaby, 21 anni, è diventata primo cittadino di Arabi, 240 km a sud di Atlanta. Suo padre, Craig Huckaby, è stato il suo predecessore. La giovane ha deciso di mettere il suo nome sulla scheda elettorale quando il padre si è rifiutato di fare un altro mandato. Brooke Huckaby, che si è candidata all'insaputa del padre, è una studentessa di Tecnologia agricola e lavora part time anche per l'assessorato all'Agricoltura dello stato. Tra le sue priorità c'è la creazione di un dipartimento di polizia locale, il primo ad Arabi in 100 anni. Huckaby non nasconde che in futuro vorrebbe candidarsi come governatore della Georgia.