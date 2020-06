George Floyd, la figlia di 6 anni ancora non sa come è morto il papà

Gianna Floyd , la figlia di 6 anni di George , l'afroamericano ucciso a Minneapolis mentre veniva arrestato, è stata intervistata dalla Abc insieme alla madre Roxie Washington. "Voglio che la gente sappia che mi manca il mio papà ", ha detto la piccola. La madre ha spiegato di non avere ancora trovato il modo per raccontare alla bambina quanto accaduto . "Le ho solo detto che suo padre è morto perché non poteva respirare".

Gianna ha poi confidato alla giornalista di Abc di voler fare il medico da grande "per prendersi cura degli altri".

Martedì Roxie Washington aveva tenuto proprio assiema alla figlia una conferenza stampa: "Voglio giustizia per George. Voglio giustizia per George perché era buono - aveva detto la donna -. Lo hanno strappato a Gianna. Alla fine loro tornano a casa dalle loro famiglie. lei invece non ha più un padre. George non la vedrà mai crescere, laurearsi e non l'accompagnerà mai all'altare".