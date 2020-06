George Floyd, in Usa nuove manifestazioni nelle maggiori città

Nel giorno dei funerali di George Floyd negli Stati Uniti non si ferma la protesta contro il razzismo e per chiedere una riforma della polizia. Nelle maggiori città americane si sono svolte imponenti manifestazioni per chiedere di voltare pagina. A New York migliaia di persone si sono radunate sulle 42.ma strada. A Washington e Los Angeles si sono ripetute le scene degli ultimi giorni, con giovani armati di mascherina che protestavano.