George Floyd, il sindaco di New York scarta l'idea della rimozione della statua di Colombo

La statua di Cristoforo Colombo a Columbus Circle, a pochi passi da Central Park, non si tocca. Il sindaco di New York, Bill de Blasio, lo dice a chiare note scartando l'idea di una sua rimozione, avanzata nell'ambito delle proteste antirazziste per l'uccisione di George Floyd. E aggiunge: "Ritengo che la commissione speciale abbia svolto un lavoro approfondito nell'esaminare i monumenti più controversi e che dobbiamo attenerci alle sue conclusioni".