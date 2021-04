George Floyd, Biden: "Fatto un passo avanti contro il razzismo sistemico"

Ansa

"Abbiamo compiuto un passo avanti contro il razzismo sistemico che è una macchia per l'anima del nostro Paese". Così il presidente americano Joe Biden commenta la condanna all'ex poliziotto Derek Chauvin per l'omicidio di George Floyd. Philonise, il fratello dell'afroamericano ucciso, ha raccontato di stare ricevendo messaggi "da tutto il mondo". "Tutti dicono la stessa cosa: oggi siamo nuovamente in grado di respirare".