Gentiloni: "Veto di Orban? 'No all'Europa di Penelope"

"Io sono ottimista per dovere e penso che risolveremo anche questa difficoltà.

Certo non possiamo avere l'Europa di Penelope, e questo dobbiamo mettercelo in testa. Dobbiamo avere un'Ue che prende decisioni a livello massimo e che poi rimette in discussione il giorno dopo". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, soffermandosi sul caso Ungheria sulle sanzioni. Sulla regola dell'unanimità dei Paesi membri, Gentiloni ha osservato: "Penso ci siano ottime ragioni per ridiscuterla e limitarla. Applicare questo meccanismo a ogni singolo dettaglio credo che sia alla lunga un handicap".