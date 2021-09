Gentiloni, basta alibi Ue su accoglienza afghani

"Non nascondiamoci dietro a Orban e all'unanimità. Cerchiamo di lavorare perché un'accoglienza legale e ragionevole dei rifugiati afghani sia possibile". Lo ha detto il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni. Il sistema dell'unanimità "non può diventare un alibi per l'accoglienza dei rifugiati perché gli altri Paesi possono tranquillamente fare sistemi di quote e corridoi umanitari attraverso forme di cooperazione rafforzata", ha detto.