Genocidio, la Corte dell'Onu respinge la causa del Sudan contro gli Emirati

La Corte internazionale di Giustizia ha respinto la causa del Sudan contro gli Emirati Arabi Uniti per la presunta complicità in un genocidio durante la guerra civile sudanese, scoppiata oltre due anni fa. Il Sudan aveva portato gli Emirati Arabi Uniti davanti al maggiore organo giudiziario dell'Onu, sostenendo che il loro presunto sostegno alle forze paramilitari di supporto rapido, in guerra con l'esercito, sta contribuendo a un genocidio nel Paese africano. Gli Emirati hanno negato le accuse e la Corte dell'Onu ha dichiarato di essere "palesemente priva" della giurisdizione necessaria per giudicare il caso e lo ha respinto.