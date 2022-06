Gennady Zhidko, chi è l'uzbeko nuovo capo delle operazioni russe in Ucraina

Forse il generale Gennady Zhidko stava scaldando i motori, prima di prendere il comando delle operazioni russe in Ucraina. Nell'ultimo passaggio attraverso le porte girevoli di una gestione militare che appare sempre più incerta, sarebbe lui ad assumere la guida delle truppe, dopo neppure due mesi dalla nomina del generale Alexander Dvornikov , cui i metodi spietati che gli erano valsi il soprannome di "macellaio siriano" non sono bastati a domare la resistenza ucraina. Un passaggio di consegne che potrebbe anche essere la conseguenza di una "rotazione" pianificata. Ma se fosse confermato, darebbe comunque l'idea di un'offensiva che, al giro di boa dei cento giorni, naviga ancora a vista.

I legami con Putin e la missione in Siria

- Ex comandante del distretto militare orientale e attuale viceministro della Difesa per gli affari politici, Zhidko è considerato un uomo di fiducia del presidente Vladimir Putin. Di origine uzbeke, 56 anni, ha all'attivo un'esperienza a Damasco come comandante del contingente nel 2016: anche a lui, insomma, non manca certo l'esperienza nelle zone di conflitto più calde. Dalla sua ha però anche un importante curriculum di organizzatore militare.

Il lavoro svolto a Mosca

- Tornato a Mosca, ha iniziato a occuparsi delle attività di propaganda e mobilitazione dell'esercito, con l'obiettivo di potenziare il reclutamento delle nuove leve di giovanissimi: una mente "politica" al servizio delle forze armate. Insignito della prestigiosa Stella d'oro di Eroe della Russia, per il capo di Stato maggiore Valery Gerasimov spicca tra i "capi militari con un pensiero creativo", che si è tradotto nella conduzione di iniziative "non convenzionali". Capacità che ora potrebbe portare in dote alla campagna che per Mosca doveva durare pochi giorni e si sta trasformando invece in un nuovo Afghanistan.