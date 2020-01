Gb, vertice tra Harry e la Regina Elisabetta su "addio" a famiglia reale

In programma oggi a Sandringham, residenza di campagna della famiglia reale inglese, il faccia a faccia fra Harry, la Regina Elisabetta, il fratello William e il padre Carlo. Argomento della discussione l'intenzione dello stesso Harry e della moglie Meghan di abbandonare lo status di reali senior. "Ho tenuto il mio braccio attorno a mio fratello per tutta la vita - avrebbe detto il principe William - adesso non posso più farlo: siamo entità separate".