Gb verso lo stop alla vendita di sigarette ai nati dopo il 2009

Aumento dell'età legale per l'acquisto di tabacco

L'età legale di vendita delle sigarette sarà aumentata di un anno, ogni anno, fino a diventare illegale per tutta la popolazione. Il disegno di legge prevede anche misure per reprimere il vaping giovanile, come il divieto di vendita di vapes usa e getta a basso costo e la limitazione dei loro aromi per evitare che i bambini diventino dipendenti dalla nicotina. Attualmente nel Regno Unito è illegale per chiunque vendere sigarette o prodotti del tabacco e vapes a persone di età inferiore ai 18 anni.