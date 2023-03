Gb, uomo dato alle fiamme vicino moschea: indaga l'antiterrorismo

In Gb la polizia antiterrorismo ha preso parte a un'indagine avviata dopo che un settantenne fedele musulmano è stato dato alle fiamme vicino a una moschea a Birmingham.

In seguito all'attacco è stato compiuto l'arresto di un uomo sospettato di tentato omicidio. Per ora comunque non si sa se il movente sia di tipo ideologico, personale o frutto di un raptus. La vittima era uscita dalla moschea di Dudley Road e mentre tornava a casa un uomo lo ha cosparso di una sostanza non ancora identificata e gli ha dato fuoco. L'aggredito e' stato portato in ospedale con gravi ferite al viso, ma la sua vita non è in pericolo.