Gb, Truss nomina Coffey vicepremier: è tandem femminile

Therese Coffee è stata nominata ministra della Sanità e vicepremier nel nuovo governo inglese.

La 51enne, ex titolare del Lavoro, amica personale di Liz Truss e capo della sua campagna per la conquista di Downing Street, va a comporre al vertice un tandem tutto al femminile. Nominato anche, come previsto, James Claverly, 51 anni, madre della Sierra Leone, per la poltrona di ministro degli Esteri in sostituzione della stessa Truss.