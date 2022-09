Gb, Truss: attuerò il programma, taglio tasse per far crescere economia

"Attueremo il programma": lo ha ripetuto per tre volte la premier britannica entrante Liz Truss e nuova leader Tory nel suo discorso dopo l'annuncio della vittoria nell'elezione interna al partito di maggioranza per scegliere il successore di Boris Johnson.

E ha aggiunto: "Ho vinto da conservatrice e mi comporterò come tale". Truss ha quindi spiegato che il suo è un "programma audace per tagliare le tasse e far crescere l'economia".