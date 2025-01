Gb, tentò di uccidere migrante: ergastolo a un "suprematista bianco"

È stato condannato all'ergastolo (con diritto al rilascio anticipato dopo non meno di 22 anni e 8 mesi di reclusione effettiva) Callum Ulysses Parslow, ultranazionalista inglese accusato di terrorismo per aver cercato di uccidere, ad aprile, un migrante africano in nome dell'adesione a "un'ideologia di estrema destra" improntata "al suprematismo bianco". L'uomo, 32 anni, era andato in un hotel dell'Inghilterra centrale usato come alloggio per richiedenti asilo e aveva attaccato con un coltello un migrante a caso, sopravvissuto ma con "ferite devastanti". Il giudice ha parlato di "atto terroristico" e "odio ideologico".