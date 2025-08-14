Gb, sospetto incidente chimico: 150 evacuati da un ospedale di Londra

Almeno 150 persone sono state evacuate dal Guy's Hospital di Southwark, a Londra, in seguito a un sospetto incidente chimico. Un testimone ha raccontato di aver visto diverse persone all'esterno dell'ospedale coperte con asciugamani e coperte bagnate. Secondo il quotidiano "The Independent", un portavoce dei vigili del fuoco ha riferito che nell'area sono state inviate due unita' di soccorso, un'unita' di comando e squadre specializzate in materiali pericolosi, mentre sono in corso operazioni di ventilazione dell'edificio.