Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
è il Guy's Hospital di Southwark

Gb, sospetto incidente chimico: 150 evacuati da un ospedale di Londra

14 Ago 2025 - 13:09
© Getty

© Getty

Almeno 150 persone sono state evacuate dal Guy's Hospital di Southwark, a Londra, in seguito a un sospetto incidente chimico. Un testimone ha raccontato di aver visto diverse persone all'esterno dell'ospedale coperte con asciugamani e coperte bagnate. Secondo il quotidiano "The Independent", un portavoce dei vigili del fuoco ha riferito che nell'area sono state inviate due unita' di soccorso, un'unita' di comando e squadre specializzate in materiali pericolosi, mentre sono in corso operazioni di ventilazione dell'edificio.

gb

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri