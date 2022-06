Gb, sconfitta Tory alle suppletive: lascia il presidente del partito

Oliver Dowden, presidente del partito conservatore britannico di Boris Johnson, si è dimesso dopo la pesante sconfitta alle elezioni parlamentari suppletive di giovedì.

"Qualcuno deve assumersi la responsabilità e ho concluso che, in queste circostanze, non sarebbe giusto per me rimanere in carica", ha scritto Dowden in una lettera di dimissioni indirizzata al premier.