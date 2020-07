Gb rinvia l'allentamento delle restrizioni per coronavirus

In Gran Bretagna slitta di almeno due settimane l'allentamento delle restrizioni, a causa di una recrudescenza del coronavirus. Lo ha annunciato Boris Johnson. I locali che avrebbero dovuto aprire sabato non lo faranno prima del 15 agosto, come i bowling, i casinò e le piste di pattinaggio. "Con l'aumento dei numeri, riteniamo che sia necessario premere il pedale del freno per tenere sotto controllo il virus", ha spiegato Johnson.