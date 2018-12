Gb, regina con i nipoti a messa di Natale: non c'è principe Filippo

Natale "privato" per il principe Filippo. Il consorte della regina Elisabetta non era infatti presente alla tradizionale messa natalizia a Sandringham. Sua Maestà è infatti arrivata da sola alla St. Mary Magdalene Church per partecipare alla funzione religiosa, raggiunta poi dal principe Carlo seguito dai figli con le mogli. Il 97enne Filippo ormai da qualche tempo partecipa molto raramente ad eventi pubblici.