Gb, quattro passanti feriti a coltellate a Londra: è caccia all'uomo

E' caccia all'uomo a Londra, dove uno sconosciuto armato di coltello ha ferito quattro persone in una serie di attacchi compiuti "a caso" a Nord della Capitale durante il fine settimana. Le vittime sono una donna e tre uomini, accoltellati alla schiena mentre camminavano da soli a Edmonton: due dei feriti versano in condizioni critiche. Gli attacchi, secondo la polizia, non sono comunque considerati legati al terrorismo.