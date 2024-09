Gb, bambolotti appesi alle statue: neo-papà chiedono più diritti

Più paternità. Lo "chiedono" gli attori Laurence Olivier e Gene Kelly in Leicester Square, i calciatori Thierry Henry e Tony Adams davanti all'Emirates Stadium o, meglio, le loro statue con bambolotti in fasce tra le braccia. E tante altre sculture di Londra e non solo, coinvolte nella protesta organizzata dall'associazione britannica "Dad Shift". L'obiettivo della campagna è rafforzare, infatti, i diritti dei papà e concedere loro un periodo di assenza dal lavoro al momento della nascita dei figli di durata analoga a quello dei congedi per maternità. Questa campagna, partita qualche settimana fa, ha attirato l'attenzione di alcuni media, tra i primi The Guardian, attraverso quest'iniziativa insolita di attaccare a statue di personaggi maschili fagotti contenenti bambolotti come bebè.