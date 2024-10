Gb, ha guidato la processione della bara della regina: il cavallo Yogi è stato premiato per merito e devozione

Yogi si è guadagnato il titolo per la sua straordinaria dedizione verso la società e nelle diverse occasioni reali: dall'inaugurazione del Parlamento, alle visite di Stato fino alle celebrazioni del Giubileo di Platino. Il cavallo ha avuto anche un ruolo fondamentale nella sepoltura della defunta monarca inglese. A riconoscere questo merito è la "PDSA Order of Merit", la più grande organizzazione di beneficenza veterinaria del Regno Unito. Il destriero è andato in pensione nel dicembre del 2023. Per molto tempo si è dedicato al lavoro militare nella King's Troop Royal Horse Artillery. Un animale dal temperamento calmo e mansueto, Yogi era l'unico cavallo di cui il suo cavaliere, Amy Cooper, si fidava per portare a termine "una parata di così alto profilo, sotto tale controllo e pressione".