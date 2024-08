Gb, premier Starmer: esercito di poliziotti per fermare disordini ultradestra

Il premier Gb Keir Starmer intende mettere a disposizione delle forze di polizia un "esercito di agenti specializzati" per affrontare i disordini scatenati dai gruppi dell'ultradestra nel Regno Unito. Lo ha dichiarato dopo la riunione del comitato per le emergenze Cobra, convocato a Downing Street. "Questa non è una protesta, è pura violenza e non tollereremo attacchi alle moschee o alle nostre comunità musulmane", ha aggiunto il primo ministro laburista, che ha respinto la proposta giunta da alcuni deputati di riunire il Parlamento, chiuso per la pausa estiva.