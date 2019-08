Gb, petizione contro chiusura Parlamento supera il milione di firme

Ha superato il milione di firme la petizione contro la sospensione del Parlamento, lanciata dopo l'iniziativa del premier Boris Johnson. L'istanza chiede che il Parlamento non sia "sospeso o sciolto a meno che e fino a quando il periodo dell'articolo 50 non sia stato sufficientemente esteso", in riferimento alla parte del Trattato di Lisbona sulle modalità con cui un Paese può lasciare l'Ue.