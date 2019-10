Gb, pedofilo seriale ucciso a coltellate in carcere: fu condannato a 22 ergastoli per abusi e violenze su bambini

Il pedofilo seriale Richard Huckle , 33 anni, uno dei più spietati della storia del Regno Unito, è stato ucciso a coltellate in un carcere britannico dello Yorkshire. L'uomo fu condannato nel 2016 a 22 ergastoli . Huckle agì per anni indisturbato in Malaysia e Cambogia, nascosto dietro le vesti di insegnante e di missionario protestante. Fu indagato inizialmente dalla polizia australiana e poi al rientro in patria dagli investigatori britannici.

Huckle è stato riconosciuto colpevole di almeno 71 stupri e abusi commessi su numerosi bambini di età compresa fra pochi mesi e 12 anni. L'orrore si è consumato per anni soprattutto nei quartieri più miserabili di Kuala Lumpur, dove l'uomo ha imperversato fra il 2006 e il 2014, fin da quando era soltanto ventenne. Anni in cui, dietro la facciata di freelance o di volontario, assoldato da Ong per attività filantropiche o dal British Council per tenere corsi d'inglese, ha in realtà approfittato dell'accesso a orfanotrofi, case, baraccopoli, istituzioni varie per condurre di nascosto la sua caccia accanita, senza soste, a creature indifese.

Secondo la polizia australiana, la prima ad aver indagato su di lui sulla base di materiale scovato in Internet, nella sua rete sono finiti circa 200 bambini e bambine: i più grandi di 12 anni, i più piccini di sei mesi appena, quasi neonati. Azioni turpi di cui, almeno in parte, si è trovata conferma nelle foto e nei video che Huckle stesso diffuse poi su siti segreti del cosiddetto 'dark web', condividendoli con altri pedofili.