Gb, partito Labour senza pace: lascia uno dei suoi strateghi

I laburisti britannici navigano in acque agitate. Andrew Fisher, stratega del partito e autore dell'ultimo manifesto, lascerà il Labour alla fine dell'anno. Ufficialmente per "trascorrere più tempo con sua moglie e suo figlio" ma secondo il Sunday Times dietro la decisione ci sarebbe la convinzione che Jeremy Corbyn sia destinato a perdere le prossime elezioni. Fisher avrebbe attaccato i fedelissimi del leader laburista per "le loro bugie".