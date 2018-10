Grembiulino e papillon su muscoli guizzanti: non è un addio al nubilato, è la cena piccante che si sono concesse le 11 nonnine di un ospizio in Essex, in Gran Bretagna. L'idea è partita da una delle ospiti del Milton Lodge Retirement Home di Colchester, Joan Corp, 89 anni; la coordinatrice delle attività Claire Martin ha così ingaggiato i palestrati ragazzi della compagnia "Hunks in Trunks". Una serata hot, alla quale hanno potuto partecipare anche alcuni parenti, che si è conclusa con un massaggio finale... della buona notte.