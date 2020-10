Gb, Miss Inghilterra torna in corsia per combattere il Covid

La Miss-dottoressa che combatte il Covid Instagram 1 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ha lasciato la coroncina ed è tornata in corsia per combattere il coronavirus Bhasha Mukherjee, Miss Inghilterra dal luglio 2019. La dottoressa 24enne, nata a Calcutta e cresciuta a Derby, due lauree e una specializzazione in medicina respiratoria, ha interrotto il giro per il mondo in cui stava portando avanti i compiti da reginetta, soprattutto attività di beneficenza e volontariato, per prendere servizio al Boston Pilgrim Hospital del Lincolnshire e al Derby Royal Hospital. "Non esiste momento migliore per me di essere Miss Inghilterra", ha detto.