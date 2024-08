Stretta in Gb, la misoginia estrema sarà considerata terrorismo

"Per troppo tempo, i governi non sono riusciti ad affrontare l'aumento dell'estremismo, sia online sia nelle nostre strade, e abbiamo visto crescere il numero di giovani radicalizzati online", ha sottolineato la ministra. Che per questo ha disposto un'analisi del fenomeno, a partire da una mappatura per monitorare le tendenze estremiste, esaminando le ideologie emergenti. "Questo lavoro sosterrà un nuovo approccio strategico da parte del governo per contrastare l'estremismo, lavorando a stretto contatto con le comunità", ha aggiunto.