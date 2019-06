Gb, minacce al principe Harry: quattro anni di carcere a un estremista 19enne

Il giovane aveva inoltre pubblicato anche l'immagine di una svastica insanguinata sul sito di microblogging Gab, nell'agosto 2018, dopo che il principe aveva sposato l'attrice statunitense Meghan Markle. Tra il materiale terroristico detenuto da Szewczuk figura anche il manuale di Resistenza bianca e quello di Al Qaeda. Il giovane si era trasferito nel Regno Unito dalla Polonia quando aveva dieci anni.



L'estremista di destra è stato processato dal tribunale Old Bailey di Londra assieme al 18enne Oskar Dunn-Koczorowski. Quest'ultimo si è dichiarato colpevole di due accuse di incitamento al terrorismo. La giudice Rebecca Poulet ha descritto le loro dichiarazioni come "orrende e criminali, in ragione della loro chiara intenzione di incoraggiare gli atti di terrorismo".



"Alle persone veniva chiesto di uscire e commettere azioni spaventose di violenza su altri, per nessun motivo che potesse essere comprensibile a persone che pensino ragionevolmente", ha aggiunto. Dunn-Koczorowski è stato condannato a 18 mesi di carcere.